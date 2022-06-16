Песков рассказал, что стало триггером для начала спецоперации

Соединенные Штаты не прислушались к озабоченностям России относительно темы безопасности. Это стало триггером для начала спецоперации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что состоявшийся ровно год назад саммит лидеров США и России саммит в Женеве внушал определенные надежды, но они не оправдались.

«Соединенные Штаты отказались прислушаться к нашим озабоченностям. Соединенные Штаты отказались от обсуждения темы безопасности Российской Федерации, отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону наших границ и непоглощения НАТО Украины, что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и Верховный главнокомандующий», — сказал Песков в интервью РИА «Новости».

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что теперь диалог России со Штатами будет жестким, возвращения к старому общению не будет. Представитель Кремля отметил, что российские власти не будут повторять риторику президента США Джо Байдена.