Спецоперация 22 февраля 2024, 10:10 Песков призвал не приравнивать военкоров к участникам СВО Песков: было бы ошибкой линейно приравнивать военкоров к бойцам СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Было бы ошибкой линейно приравнивать военных корреспондентов к участникам спецоперации. Таким мнением пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился с International Reporters.

Журналист отметил, что звучат призывы дать военкорам статус участников СВО за работу в условиях повышенной опасности, и осведомился, что об этом думает Песков.

Реклама

«Все-таки они не являются прямыми участниками конфликта, они не участвуют в [нем] с оружием в руках. Поэтому вот так вот линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно», — ответил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что такой вопрос задавали президенту Владимиру Путину, и тот признал, что военкоры проявляют «огромное человеческое мужество, смелость, отвагу», но все-таки не участвуют в конфликте напрямую. Песков отметил, что в этом плане «готов солидаризироваться» с Путиным. При этом представитель Кремля подчеркнул, что героическая работа военных корреспондентов заслуживает «отдельной оценки» и квалификации, и над этим стоит подумать, — с другой стороны, их часто должным образом награждают уже сейчас.