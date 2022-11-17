17 ноября 2022, 15:30
Песков озвучил причины сбоев в электроснабжении на Украине
Песков назвал сбои в электроснабжении на Украине следствием ударов по военным объектам
Удары, нанесенные ВС России по территории Украины, стали следствием несговорчивости властей со стороны противника. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.
«Отключение электричества гражданам Украины — последствие ударов по военной инфраструктуре», — сказал он.
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Россия несколько дней подряд наносит ракетные удары по территории страны — противника. По заявлению властей Украины, совершенные вечером 15 ноября обстрелы стали самыми масштабными за всю историю подобных маневров в рамках конфликта.
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В результате этих ударов по всех территории Украины была объявлена воздушная тревога, сотни тысяч гражданских, мирных людей остались без света. Также сообщалось о приостановке движения поездов по линиям харьковского метрополитена.
На следующие сутки, в ночь н 17 ноября, ВС России вновь выпустили ракеты по территории Украины. По заявлению губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, в результате повреждения ЛЭП без воды остались 40 тысяч человек. Еще шесть тысяч абонентов оказались обесточенными.
Дмитрий Песков
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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