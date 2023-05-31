Спецоперация 31 мая 2023, 13:14 Песков ответил на вопрос о введении военного положения в России Пресс-секретарь Песков: Кремль не обсуждал решение ввести военное положение в России Unsplash

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Обсуждений о введении военного положения в России после атаки дронов по Москве и области не ведется. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА Новости.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — ответил Песков на вопрос, будет ли рассмотрено предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о военном положении.

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Накануне, 30 мая, Кадыров заявил, что Россия должна объявить военное положение и использовать все боевые ресурсы, чтобы «смести всю террористическую ячейку». Так глава республики назвал киевский режим, который устроил атаку дронами Москвы и области, чтобы напугать людей.

Налет дронов в столицу произошел 30 мая. Восемь беспилотников самолетного типа быстра уничтожили, сильных повреждений в городе не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В МИД РФ сообщили, что Запад занял удобную и подлую позицию в ситуации с атакой БПЛА.