Песков оценил вероятность изменения формата специальной операции на контртеррористическую | 360°

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Песков оценил вероятность изменения формата специальной операции на контртеррористическую

Песков заявил, что только Путин примет решение о переформатировании спецоперации в КТО

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Решение о переформатировании специальной военной операции на Украине в контртеррористическую может принять только президент России Владимир Путин. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мне ничего не известно о вероятном переформатировании специальной операции в контртеррористическую. В любом случае подобное решение принимает президент страны и верховный главнокомандующий», — заявил он.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после вступления в состав России четырех новых субъектов — Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей — специальная операция на Украине изменится на контртеррористическую.

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Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей всех четырех регионов проголосовали за присоединение к РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выбор вступить в Россию историческим. Он выразил уверенность, что данное решение принесет мир жителям бывших украинских регионов.

Специальная военная операция РФ на Украине

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