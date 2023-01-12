Спецоперация 12 января 2023, 15:45 Песков ответил на решение Шойгу сменить руководство российскими войсками на время СВО Представитель Кремля Песков отреагировал на новые назначения руководства СВО РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск (ОГВ). Слова представителя Кремля передал ТАСС.

«Комментарий [по назначению Герасимова] вчера был дан министерством обороны — увязка с расширением масштаба стоящих задач. Мне к этому нечего добавить», — сказал Песков.

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Накануне министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим российскими войсками в зоне СВО. Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

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Песков отдельно высказался о целях проведения спецоперации. По его словам, они не изменились — в них по-прежнему входят планы полного освобождения республик Донбасса. Отмечая успех российских войск, он призвал не останавливаться на достигнутом и идти к главное цели.