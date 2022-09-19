Песков: претензии на Крым получат немедленный ответ | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 12:39 Поделиться Telegram

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Viber Песков: претензии на Крым получат немедленный ответ Песков назвал Крым неотъемлемой частью России

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Крым является неотъемлемой частью России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — добавил он.

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Также Песков заявил, что республики Донбасса являются отдельными государствами. Также он напомнил, что Россия признала независимость этих регионов. По словам Пескова, страна просто выполняет просьбу местного населения. Он сказал, что жители республик Донбасса хотели, чтобы Россия обеспечила их безопасность.

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Таким образом Песков прокомментировал недавние заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Тот сказал, что Запад обязан поставить Украине ракеты большой дальности. Их планировали использовать для нанесения ударов по российской территории.

Ранее стало известно, что крымские банки профинансируют отправку добровольцев из региона в зону спецоперации России на Украине. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов. Он поблагодарил добровольцев за готовность пожертвовать жизнью ради общего будущего.

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