Россия не выступала против возобновления переговоров с Украиной. Возможности для диалога сохранились, так как власти не заявляли о «закрытии дверей», заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин на саммите в Тегеране объявил, что киевский режим отказался выполнять достигнутые ранее договоренности, а конечный результат переговоров зависит не от посредников, а от действий сторон процесса. Глава МИД РФ Сергей Лавров в последнем интервью заявил, что Украине не позволят вести переговоры с Россией, пока США не дадут на это своего разрешения.