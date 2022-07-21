facebook_pixel
    21 июля 2022, 06:58

    Песков оценил возможность возобновления переговоров между Россией и Украиной

    Песков: ни президент, ни министр не закрыли двери для переговоров

    Екатерина Виславская

    Россия не выступала против возобновления переговоров с Украиной. Возможности для диалога сохранились, так как власти не заявляли о «закрытии дверей», заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал он.

    Президент РФ Владимир Путин на саммите в Тегеране объявил, что киевский режим отказался выполнять достигнутые ранее договоренности, а конечный результат переговоров зависит не от посредников, а от действий сторон процесса. Глава МИД РФ Сергей Лавров в последнем интервью заявил, что Украине не позволят вести переговоры с Россией, пока США не дадут на это своего разрешения.