Песков оценил достижение целей России в ходе спецоперации | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 14:47 Поделиться Telegram

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Viber Песков оценил достижение целей России в ходе спецоперации Представитель Кремля Песков заявил, что России важно достигать целей спецоперации РИА Новости

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Россия достигает свои цели в ходе спецоперации и делает это результативно и эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Минобороны сообщило о продолжении нанесения массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Своей оценкой о ходе спецоперации Песков поделился с журналистами в ходе брифинга, сообщил ТАСС.

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«Москве важно достигать поставленных в ходе СВО целей результативно и эффективно», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он также обратил внимание на поставки западного вооружения на Украину, в частности, на планы поставить США системы противовоздушной обороны для ВСУ. Песков предупредил, что это не изменит целей России.

«Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заключил пресс-секретарь главы государства.

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