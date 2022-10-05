Песков опроверг смену формата спецоперации на Украине | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 15:44 Поделиться Telegram

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Viber Песков опроверг смену формата спецоперации на Украине Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг смену формата спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Переход специальной операции на Украине в контртеррористическую в Кремле не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что такого рода вопросы находятся в компетенции президента Владимира Путина. Однако сегодня таких заявлений нет, процитировало Пескова РИА «Новости».

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«Это прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодня никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной операции, которая продолжается», — отметил представитель Кремля.

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Во время брифинга с журналистами Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует обращаться к нации с новостью о смене формата спецоперации.

Ранее Владимир Путин обратился к жителям России 21 сентября. Во время выступления он объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

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