Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать с Украиной статус Запорожья и Херсона

Российские власти не отказывались от обсуждения статуса Запорожской и Херсонской областей с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Это неправильная информация. Все не так», — заявил помощник Владимира Путина.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что Россия якобы не намерена обсуждать с Украиной статус Запорожской и Херсонской областей. Также в числе запретных тем находятся Донбасс и Крым.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что власти региона проведут референдум о присоединении региона к России.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что новой столицей региона стал освобожденный от националистов Мелитополь.