Песков опроверг информацию о проекте соглашения между РФ и Украиной в начале спецоперации | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 12:04 Поделиться Telegram

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Viber Песков опроверг информацию о проекте соглашения между РФ и Украиной в начале спецоперации Представитель Кремля Песков: информация о договоренности между РФ и Украиной неверная РИА Новости

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал «совершенно неверной» информацию о договоренности Киева и Москвы, где Украина брала на себя обязательства удовлетворить основное требование российской стороны и не вступать в НАТО. Об этом представитель Кремля сообщил агентству Reuters.

«Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», — отметил Песков.

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В публикации агентства во вторник отмечалось, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине якобы обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, заключив «предварительное соглашение». Но президент России Владимир Путин якобы отказался от рассмотрения этого документа.

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Ранее Песков рассказал о круглосуточном информировании Путина о ходе спецоперации.

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