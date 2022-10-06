Песков опроверг эмиграцию 700 тысяч россиян из-за объявления частичной мобилизации | 360°

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Песков опроверг эмиграцию 700 тысяч россиян из-за объявления частичной мобилизации

Песков: данные об отъезде 700 тысяч россиян из-за объявления частичной мобилизации неверны

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Из России после объявления частичной мобилизации уехало другое количество граждан, отличное от заявленных некоторыми источниками 700 тысяч человек. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Нет, [эта цифра] не является [близкой к правде]. Это похоже на какую-то утку», — сказал он.

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Таким образом Пеков прокомментировал заявление русской редакции Forbes. Сотрудники издания заявляли, что начиная с 21 сентября — дня объявления частичной мобилизации в России — из страны уехало около 700 тысяч человек.

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Пресс-секретарь государственного лидера отметил, что не уверен в легальности существования такого средства массовой информации и легитимности заявлений его представителей.

Песков сказал, что не считает правильным доверять этому сообщению. Также он заявил, что реальный объем оттока населения далек от заявленных русской редакцией Forbes. При этом Песков отметил, что не обладает точными цифрами.

Дмитрий Песков

Частичная мобилизация в РФ

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