Спецоперация 18 ноября 2022, 08:37 Песков объяснил взаимосвязь ударов по инфраструктуре Украины и ходом спецоперации Песков заявил, что обстрелы инфраструктуры Украины являются ударом по военному потенциалу Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вечером 15 ноября и в последующие дни ВС России наносили массированные удары по украинским территориям, что привело к обесточиванию половины попавшей под удар страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой маневр нацелен на поражение инфраструктуры, так или иначе связанной с военным потенциалом страны-противника. Его слова процитировало издание РИА «ФАН».

Пескова спросили, как соотносится выполнение целей спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ и запуск ракет по практически всей территории Украины.

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«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», — ответил он.

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Также пресс-секретарь президента России заявил, что вторая сторона конфликта не хочет выходить на переговоры.

Ранее Песков уже озвучивал взаимосвязь запуска ракет по территории Украины со стороны союзных сил с массовыми отключениями света в попавшей под удар стране. Он заявил, что обесточивание большого количества абонентов является следствием несговорчивости властей со стороны противника.