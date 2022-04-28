Песков объяснил, чем для Запада могут обернуться поставки оружия в Молдавию и Грузию

Накачивание оружием Украины и других стран поставит под угрозу безопасность континента, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Он отказался комментировать заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Сама по себе тенденция накачивания вооружением, в том числе тяжелым, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — заявил представитель Кремля.

Просьбу прокомментировать последнее заявление главы МИД Великобритании он переадресовал официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на пасхальном банкете в Лондоне призвала удвоить военную помощь Киеву, а также поддержать страны Западных Балкан, Молдавию и Грузию. Текст ее выступления опубликован на сайте британского правительства.