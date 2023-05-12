12 мая 2023, 13:06
Песков не стал комментировать вбросы о начале контрнаступления ВСУ
Песков переадресовал вопрос о вбросах о контрнаступлении ВСУ в Минобороны
Ряд Telegram-каналов распространил 11 мая данные о якобы начале контрнаступления ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, переадресовав вопрос в Минобороны, сообщил ТАСС.
«Это касается хода СВО, здесь я не буду ничего говорить, это прерогатива Министерства обороны», — подчеркнул представитель Кремля.
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Накануне, 11 мая, Минобороны опровергло заявления нескольких Telegram-каналов о якобы «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения.
Эти данные не соответствуют действительности, подчеркнули в ведомстве. По данным министерства, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
По данным на 22:00 того же дня, на Купянском направлении активные действия не велись. В течение дня Западная группировка войск пресекла действия трех ДРГ ВСУ.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки ротных тактических групп противника в районах Кременной и Червоной Дибровы.
Три попытки противника провести разведку боем пресекли на Донецком направлении. Кроме того, российские военные успешно отразили восемь атак украинских военных.
Минобороны РФ
Дмитрий Песков
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Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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