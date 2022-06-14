Песков назвал варварским вчерашний обстрел Донецка со стороны ВСУ

Решение о задействовании дополнительных сил России из-за усиления обстрелов Донецка должно принимать Минобороны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он заметил, что рассматриваемый вопрос «связан с продолжением спецоперации».

«Но здесь я хочу напомнить одно, то, о чем говорил наш президент: главной и основной задачей специальной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке», — добавил Песков.

Он назвал «варварскими» обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ

«Мы в последние дни были свидетелями идентификации этих обстрелов, дальше вопрос к нашим военным», — заключил представитель Кремля.

О необходимости в дополнительных союзнических силах, в первую очередь от России, заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что противник «перешел все грани» и использует «запрещенные методы ведения войны».

Накануне, 13 июня, Донецк подвергся самому сильному за восемь лет артобстрелу со стороны ВСУ.