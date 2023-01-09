Спецоперация 09 января 2023, 13:46 Песков назвал уткой заявления о «корейском варианте» решения украинского конфликта

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Вести о «корейском варианте» урегулирования ситуации на Украине — не более чем очередная утка. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Никто об этом не говорит, это очередная утка», — сказал он.

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Таким образом Песков прокомментировал недавнее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Тот сообщал, что его страна контактирует с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. С ним якобы обсуждают «корейский вариант» урегулирования ситуации на Украине. Он предполагает определенный способ разделения границ между странами. За основу берется раздел территории по примеру Южной Кореи и КНДР после конфликта в этом регионе.

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Данилов сообщал, что такой вариант урегулирования конфликта предложит российская сторона. При этом новые регионы — ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области — РФ оставила бы за собой.