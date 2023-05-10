Спецоперация 10 мая 2023, 23:22 Песков назвал причины начала спецоперации на Украине Песков: обман и другие ошибки Запада вынудили Россию начать спецоперации Pxhere

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Западные страны допустили множество ошибок, которые привели к началу специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью каналу ATV. Его процитировали «Известия».

По его словам, коллективный Запад действительно «сделал очень много плохого». В том числе речь идет о развале Советского Союза и расширении НАТО на восток.

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«Вынудили тем самым Россию пойти на специальную военную операцию. Ведь это страны Запада обманули нас после развала Советского Союза, устроили <…> расширение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ», — сказал официальный представитель Кремля.

Запад интересуется Россией только в позиции «нижнего партнера». Равноправные отношения они не рассматривают, отметил Песков. Но Россия — очень сильная страна, которая не сдаст позиции под внешним давлением, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента также заметил, что несмотря на разные сложности часть целей спецоперации уже удалось достигнуть.