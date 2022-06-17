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    17 июня 2022, 13:27

    Песков напомнил о главной цели спецоперации на Украине

    Песков: главной целью спецоперации является спасение Донбасса от варварских обстрелов киевской военщины

    Екатерина Виславская

    Спецоперация призвана защитить Донбасс, напомнил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал предложение освободить города Украины, сообщил ТАСС.

    Песков напомнил о главной цели спецоперации на Украине

    «Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от варварских актов, обстрелов со стороны киевской военщины», — сказал он.

    Журналисты попросили его оценить возможность освобождения всех русских городов Украины.

    Он также допустил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР, но добавил, что график главы государства слишком напряженный.