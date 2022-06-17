Песков напомнил о главной цели спецоперации на Украине

Спецоперация призвана защитить Донбасс, напомнил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал предложение освободить города Украины, сообщил ТАСС.

«Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от варварских актов, обстрелов со стороны киевской военщины», — сказал он.

Журналисты попросили его оценить возможность освобождения всех русских городов Украины.

Он также допустил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР, но добавил, что график главы государства слишком напряженный.