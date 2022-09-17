Песков напомнил о военной доктрине России, отвечая на вопрос о ядерном оружии | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Песков напомнил о военной доктрине России, отвечая на вопрос о ядерном оружии Песков: в военной доктрине России изложены основания для нанесения ядерного удара РИА «Новости»

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В российской военной доктрине изложены основания для нанесения ядерного удара. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, сообщило РИА «Новости».

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«Читайте доктрину, там все написано», — посоветовал журналистам Песков.

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Пресс-секретарь Путина отмечал, что гарантии безопасности Украине может дать только киевское правительство, члены которого поймут «безвыходность ситуации». Политолог и журналист Юрий Светов рассказал в беседе с РИА ФАН, почему представленный офисом украинского президента Владимира Зеленского документ ничего не изменит.

Накануне Песков заявил, что если «Киевский договор по безопасности» подпишут, реакция России будет негативной. По его словам, шаги Украины лишний раз акцентируют актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов РФ.

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