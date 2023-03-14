Важное 14 марта 2023, 11:41 Песков исключил мирное завершение спецоперации при нынешней позиции киевского режима Пресс-секретарь Песков: при позиции Украины цели СВО можно достичь только военным путем РИА «Новости»

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Россия намерена достичь целей спецоперации на Украине, и при нынешней позиции киевского режима сделать это можно только военным путем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами исключил мирное урегулирование ситуации, сообщил ТАСС.

«Мы должны достигнуть наших целей. Сейчас это возможно только военным путем. При нынешней позиции киевской власти», — сказал он на брифинге.

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Дмитрий Песков поддержал попытки других стран перевести этот конфликт в мирное русло, но признал, что пока это невозможно.

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Ранее он заявлял, что достижение целей спецоперации осталось для России приоритетом. В случае проведения переговоров страна не согласится поступиться ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, а также положениями своей Конституции.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным. Российский лидер обвинил в срыве мирного процесса страны Запада.