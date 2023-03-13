Важное 13 марта 2023, 13:26 Песков исключил мирное достижение актуальных целей спецоперации Пресс-секретарь Песков: цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем РИА «Новости»

Читать 360tv в

В сложившихся обстоятельствах целей спецоперации можно достичь только военным путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге. Его процитировал ТАСС.

Приоритетом для России, по словам Пескова, осталось достижение поставленных перед спецоперацией целей, и это не изменится.

Реклама

«Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — объявил официальный представитель Кремля.

Реклама

Ранее он предупредил, что в случае переговоров Россия не поступится своей Конституцией и новыми регионами — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, которые присоединились к ней по результатам референдума. Песков заявил, что за столом переговоров конфликт удастся урегулировать только при определенных условиях и отношении со стороны киевского режима.

Основные цели спецоперации назвал президент России Владимир Путин. Это помощь жителям Донбасса, защита страны и приграничных территорий от внешних угроз, ликвидация антироссийского анклава на Украине.