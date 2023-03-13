13 марта 2023, 13:26
Песков исключил мирное достижение актуальных целей спецоперации
Пресс-секретарь Песков: цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем
В сложившихся обстоятельствах целей спецоперации можно достичь только военным путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге. Его процитировал ТАСС.
Приоритетом для России, по словам Пескова, осталось достижение поставленных перед спецоперацией целей, и это не изменится.
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«Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — объявил официальный представитель Кремля.
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Ранее он предупредил, что в случае переговоров Россия не поступится своей Конституцией и новыми регионами — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, которые присоединились к ней по результатам референдума. Песков заявил, что за столом переговоров конфликт удастся урегулировать только при определенных условиях и отношении со стороны киевского режима.
Основные цели спецоперации назвал президент России Владимир Путин. Это помощь жителям Донбасса, защита страны и приграничных территорий от внешних угроз, ликвидация антироссийского анклава на Украине.
Дмитрий Песков
Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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