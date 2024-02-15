Спецоперация 15 февраля 2024, 17:03 Песков дал совет журналистам перестать выдергивать из контекста слова о сроках СВО Песков рекомендовал СМИ не выдергивать из контекста его слова о сроках СВО РИА «Новости»

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СМИ часто создают фейки, вырывая из контекста отдельные слова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. То же самое, по его оценке, относится и к публикации новостей о продолжительности спецоперации, сообщил ТАСС.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста», — подчеркнул представитель Кремля.

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В связи с этим он напомнил о некоторых публикациях с его высказываниями на тему сроков СВО. Слова официального представителя Кремля журналисты при этом преподнесли как заявление о якобы затягивании сроков спецоперации.

По словам Пескова, вопрос, на который он ответил, касался итогов СВО за почти два года ее проведения.

«[Мною] было отвечено, что военная операция продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями», — пояснил Песков.

Но теперь, указал пресс-секретарь президента, она продолжается фактически как война с коллективным Западом и НАТО.

«[СВО] может длиться дольше, чем могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и окончательных результатов этой операции», — добавил представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что спецоперация достигнет своих целей. Однако, по словам Пескова, некоторые СМИ могли «напортачить» с трактовкой его слов. Именно поэтому важно всегда ориентироваться именно на полное высказывание, заключил он.