Песков рассказал о круглосуточном информировании Путина о ходе спецоперации | 360°

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Песков рассказал о круглосуточном информировании Путина о ходе спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путина постоянно информируют о ходе спецоперации

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Президент России Владимир Путин поддерживает постоянную, круглосуточную связь с министром обороны Сергеем Шойгу и всеми военачальниками, которые принимают участие в спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, организации взаимодействия в другом формате во время выполнения задач спецоперации быть не может, сообщил RT.

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«Президент находится в постоянной, можно сказать, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками», — подчеркнул Песков.

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Пресс-секретарь главы государства добавил, что спецоперация на Украине продолжится до тех пор, пока все поставленные задачи не будут выполнены.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ.

В районах Купянска и Изюма за минувшие сутки поразили живую силу и военную технику противника. Потери с украинской стороны доходят до 250 военнослужащих. В районе Вознесенска Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов украинских военных.

Дмитрий Песков

Владимир Путин

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