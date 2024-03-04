Спецоперация 04 марта 2024, 01:33 Пес спас российских бойцов от ударного дрона ВСУ «РВ»: пес ценой своей жизни спас российских бойцов на Херсонском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Собака спасла российских военных, защитив их от ударного дрона ВСУ на Херсонском направлении. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным канала, собака прибилась к российским бойцам, воюющим на Херсонском направлении. Псу дали кличку Балбес. Во время атаки ВСУ на позицию российских военных Балбес бросился наперерез ударному дрону и спас бойцов ценой своей жизни.

Реклама

«Заметив, что бойцы убегают от дронов-камикадзе, он однозначно расценил это, как угрозу для его близких товарищей. И в следующий раз, когда на позиции залетел очередной украинский FPV, Балбес кинулся на дрон, вцепился в него зубами», — написали военкоры.

Пес погиб. В память о героическом питомце боец Эрик подписывает его именем боеприпасы перед атакой позиций противника.

Ранее стало известно, что собака спасла пожилую хозяйку при атаке дрона в Санкт-Петербурге. Когда произошел взрыв, питомец начал громко лаять и скулить. Его хозяйка была в комнате, выходящей на другую сторону дома. По поведению собаки она поняла, что что-то произошло, и выбежала вместе с ней на улицу.