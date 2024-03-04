Спецоперация 04 марта 2024, 14:32 Пес по кличке Балбес закрыл собой дрон ВСУ и спас российских бойцов в зоне СВО «Известия»: пес Балбес ценой жизни защитил военных от украинского дрона

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Пес по кличке Балбес, который жил вместе с российскими бойцами одного из подразделений на Херсонском направлении, погиб из-за беспилотника ВСУ. Четвероногий друг защитил своего хозяина и бросился на дрон-камикадзе. Об этом сообщил военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

FPV-дрон залетел на российские позиции, но пес набросился на аппарат и вцепился в него зубами. По словам военкора, Балбес не раз видел беспилотники и реакцию военных на них, поэтому воспринимал БПЛА как угрозу.

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Украинский дрон взорвался и унес жизнь пса. Благодаря его действиям спаслись российские бойцы, находившиеся на позиции.

«Хозяин Балбеса, боец по имени Эрик, теперь считает своим долгом уничтожать украинских боевиков, сбрасывая на их позиции боеприпасы с надписями в честь пса-героя», — отметили авторы статьи.

Ранее украинский пленный солдат Александр Госинец рассказал, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе своих же бойцов. Он признался, что так получил ранения спины.