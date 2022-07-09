Первым переселившимся из Донбасса в Приморье выдали российские паспорта

Первые переселенцы из ЛНР и ДНР получили российские паспорта в Приморском крае. Всего выдали 19 документов, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Первые 19 человек, переселившихся в Приморье из ЛДНР и Мариуполя, получили российские паспорта», — привел сообщение пресс-службы ТАСС.

Как уточнили в министерстве, участниками государственной программы переселения стали 614 человек. Кроме паспортов новым жителям Приморья сделали подъемные выплаты. Деньги получили 184 человека.

Среди переехавших из Донбасса и Мариуполя оказались врачи, преподаватели, металлурги, шахтеры, слесари, переводчики и представители многих других профессий. Некоторые специалисты уже устроились на работу. Многие из переселенцев хотят стать обладателями «дальневосточного гектара». Также они рассчитывают купить жилье по программе «Дальневосточная ипотека».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные продолжают эвакуировать людей из опасных районов Украины и Донбасса. Всего бойцы вывезли более 2,4 миллиона человек.