«Первым делом стреляют по медикам». Парень из Горловки в 21 год вывозит раненых с поля боя

Военные медики под обстрелами каждый день вывозят раненых с поля боя в ДНР. Для эвакуации используют, в частности, многоцелевые БТР. На носилках в такой транспортер можно положить двух раненых, рассказал «360» житель Горловки. Ему 21 год, молодой человек работает в полевом госпитале в поселке Верхнеторецкое.

В этом госпитале оперируют военных, которых привозят с передовой. Помощь оказывают в сложных условиях — прямо в гараже, после пострадавших транспортируют в больницы. Собеседник «360» рассказал, что сам он родился в Горловке. С конца февраля вывозил раненых в Волновахе, там провел весь март. Сейчас работает в Верхнеторецком.

Молодой человек рассказал, что для вывоза раненых используют МТ-ЛБ. Это многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный («Объект 6»). На корпусе БТР видны вмятины от осколков. Стреляют в первую очередь по медикам, пояснил он.

«Даже не скажу, сколько раненых с поля вытащил. Каждый день работаю», — сказал он.

Он продемонстрировал, что в боевом отсеке БТР могут поместиться восемь человек без экипажа. «Экипаж — это еще три человека, в частности, пулеметчик, механик-водитель», — пояснил житель Горловки.

Несмотря на очень тяжелую работу, молодой человек улыбается и со знанием дела рассказывает об устройстве машины, показывает, как в БТР кладут раненых.