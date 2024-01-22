Спецоперация 22 января 2024, 05:14 Первый зампред правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО Первый вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров уйдет добровольцем на СВО РИА «Новости»

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Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона „Ахмат“ специального назначения», — заявил Мирхайдаров.

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Он добавил, что сила России заключается в наших людях и нашем президенте. Первый вице-премьер забайкальского правительства уверен, что спецоперация скоро закончится победой РФ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов написал письмо Деду Морозу и попросил разрешить ему выехать в зону спецоперации. Он признался, что мечтает о том, чтобы встретить Новый год вместе со своими парнями в зоне СВО.

Прошлым летом депутат Госдумы и ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов был ранен в зоне СВО. Украинские СМИ распространили новость о его якобы гибели, но он опроверг киевскую пропаганду, заявив, что будет и дальше «крушить эту нечисть, защищая наш народ и Отечество».