Правительство ДНР: ВСУ понесли тяжелейшие потери личного состава по нескольким направлениям

ВСУ несут тяжелейшие потери на нескольких направлениях. Об этом со слов источников с линии фронта в Telegram-канале сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«С фронтов сообщают, что есть продвижение наших войск на нескольких участках, в том числе по направлению к Пескам и Большой Красногоровке. ВСУ несут тяжелейшие потери», — написал он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ лишились до 120 единиц живой силы при прицельном обстреле склада с HIMARS в Днепропетровской области. Его слова процитировал RT.

«Уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США. Ликвидированы до 120 военнослужащих, охранявших объект», — сказал Конашенков.

Он отметил, что при обстреле также были уничтожены иностранные наемники и технические специалисты. Объем этих потерь живой силы пока не уточняется.