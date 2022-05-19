Первый супермаркет после освобождения города от ВСУ заработал в Мариуполе

В Мариуполе с момента освобождения города от ВСУ открылся первый супермаркет. Торговая точка является свидетельством возвращения к мирной жизни. Об этом сообщило РИА ФАН.

До этого горожанам приходилось приобретать продукты на рынках и в частных лавках, раскиданных по разным частям города. Теперь же все необходимое можно купить в супермаркете. Полки магазина постепенно наполняются продуктами.

«На сегодняшний день самый ходовой товар — это колбаса, молочка, холодные полки, которые люди не могут себе позволить на тех же рынках», — рассказала администратор супермаркета Яна Ладугина.

Товары продают как за рубли, так и за гривны.