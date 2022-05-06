Первый регулярный автобусный маршрут запустили в освобожденном Мариуполе

Общественный транспорт Мариуполя начал возрождаться. На линию вышел первый после освобождения города от националистов автобус, следующий по маршруту «Метро» — Сартана, сообщила Народная милиция ДНР.

«До этого транспорт вообще не работал, мы везде ходили пешком, за пайками — с тележками. А теперь хотя бы можно передвигаться», — рассказала пассажирка Светлана.

Она каждый день навещает маму, которая болеет и не встает.

«Я еду к подруге узнать, живая она или нет, и домой в 17-й микрорайон», — рассказала другая жительница Мариуполя, Тамара.

Мариупольчанин Олег заметил, что маршрут построен очень удобно. С его помощью можно ездить на дальние расстояния. Утром он успел из 23-го микрорайона в центре города доехать до Мухина, а оттуда дойти до поселка Мирного на окраине.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объявил о снятии транспортной блокады полуострова, которая продолжалась восемь лет. Он также рассказал, что на освобожденных территориях возобновляется работа общественного транспорта.