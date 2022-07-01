Первый пункт выдачи российских паспортов открылся в ЛНР

В Луганске на улице Шевченко открылся первый в республике пункт выдачи паспортов России. МВД ЛНР анонсировало запуск еще нескольких, сообщило агентство Луганскинформцентр.

«Благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД РФ открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске», — объявил на открытии замминистра внутренних дел республики Михаил Параскеев.

Желающих получить документы принимают на улице Шевченко, 18а. В ближайшее время, по словам чиновника, на территории республики откроются еще несколько таких пунктов.

Более 284 тысяч жителей ЛНР уже имеют российское гражданство. Всего с апреля 2019 года более 800 тысяч человек из Донбасса стали гражданами России.