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    01 июля 2022, 11:02

    Первый пункт выдачи российских паспортов открылся в ЛНР

    МВД сообщило об открытии первого в ЛНР пункта выдачи российских паспортов

    Екатерина Виславская

    В Луганске на улице Шевченко открылся первый в республике пункт выдачи паспортов России. МВД ЛНР анонсировало запуск еще нескольких, сообщило агентство Луганскинформцентр.

    Первый пункт выдачи российских паспортов открылся в ЛНР

    «Благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД РФ открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске», — объявил на открытии замминистра внутренних дел республики Михаил Параскеев.

    Желающих получить документы принимают на улице Шевченко, 18а. В ближайшее время, по словам чиновника, на территории республики откроются еще несколько таких пунктов.

    Более 284 тысяч жителей ЛНР уже имеют российское гражданство. Всего с апреля 2019 года более 800 тысяч человек из Донбасса стали гражданами России.