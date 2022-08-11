Первый мобильный оператор из РФ заработал в Харьковской области

На освобожденной территории Харьковской области заработал первый российский оператор мобильной связи. Об этом сообщила военно-гражданская администрация области в своем Telegram-канале.

«В освобожденной Харьковской области начал работу российский оператор мобильной связи „МирТелеКом“. На данный момент офисы продаж стартовых пакетов открыты в Волчанске, Купянске, Купянск-Узловой и в поселке городского типа Ковшаровка», — сказано в сообщении.

Как сообщил директор Харьковского филиала «МирТелеКом» Андрей Макаров, в ближайших планах компании — охватить связью все населенные пункты освобожденной территории.

«Мы понимаем, как важна для современного человека связь с родными и близкими, коллегами и партнерами, а потому миссия, которую мы видим для себя сегодня, — это дарить мирную связь каждому жителю региона», — заявил он.