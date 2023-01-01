Спецоперация 01 января 2023, 17:07 Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России Путин включил в состав ВС России первые и вторые армейские корпуса ДНР и ЛНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России пополнились первым и вторым армейскими корпусами Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы Минобороны РФ ко вручению президентом Владимиром Путины боевых знамен.

Также Донецкое высшее общевойсковое командное училище вошло в состав ВС РФ и получило боевое знамя.

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Президент Путин в канун Нового года наградил командующего российскими войсками в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.

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Генерал с рук главы государства получил орден Святого Георгия III степени. Награждение прошло в штабе Южного военного округа. Именно оттуда Владимир Путин обратился ко всем россиянам с новогодним поздравлением, а не с территории Кремля, как это было в предыдущие годы.

Лидер страны также наградил участников спецоперации, проявивших мужество и героизм. Он призвал военнослужащих Южного военного округа беречь себя и идти только вперед.