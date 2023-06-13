Спецоперация 13 июня 2023, 08:31 Первый финский доброволец погиб на Украине HS: 30-летний доброволец из Финляндии погиб в ходе боевых действий на Украине Unsplash

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Первый доброволец из Финляндии погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, 30-летний мужчина участвовал в боях за Артемовск на стороне Украины, а также оказывал медицинскую помощь раненым украинским солдатам.

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Обстоятельства гибели добровольца не раскрываются. Семья бойца отказалась давать комментарии, имя мужчины, вставшего на сторону киевского режима, не указали.

Ранее воевавший за ВСУ тайванец жаловался, что ВС РФ уничтожали его взвод дважды. Он призвал всех дважды подумать, прежде чем пополнять ряды украинских боевиков. Сбежавший с Украины немецкий наемник рассказывал, что командиры ВСУ видят в иностранцах только пушечное мясо.

Потери украинской армии на трех направлениях спецоперации выросли почти на тысячу человек за неделю. В это число входят как украинские военнослужащие, так и наемники