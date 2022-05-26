Первый этап Мариупольского трибунала предложили провести до конца лета

Первая часть Мариупольского трибунала над националистами Украины может пройти до конца лета 2022 года. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Абсолютно логично, если все же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь все же не затягивал. Во-первых, это будет понятно для всех», — сказал он РИА «Новости».

Пушилин заявил, что нужно как можно быстрее показать преступную сущность неонацистов, в частности, на «Азовстали» в Мариуполе. По его словам, не стоит затягивать.

«Я не исключаю, что до конца лета мы успеем провести первый этап трибунала», — заявил глава ДНР.

Ранее омбудсмен республики Дарья Морозова сообщила агентству, что аппарат уполномоченного по правам человека ДНР собирает доказательства преступлений украинских вооруженных формировании. Все факты используют в военном трибунале над украинскими боевиками.