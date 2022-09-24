Одна родина — Россия. Херсонская область показала, как прошел первый день референдума | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 10:26 Поделиться Telegram

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Viber Одна родина — Россия. Херсонская область показала, как прошел первый день референдума Власти Херсонской области проводят референдум о присоединении региона к России

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С 23 по 27 сентября в освобожденной части Херсонской области проходит референдум о присоединении края к России. Народная милиция (НМ) ДНР поделилась кадрами с первого дня голосования в регионе.

На них видно, как жители Херсонской области выстраиваются в очередь перед избирательными участками. Затем они организованно проходят процедуру регистрации и делают свой выбор, кидая бюллетень в урну.

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Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин сказал, что с первого дня в регионе открылись 198 избирательных комиссий.

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«Люди идут с праздничным настроением», — поделился он.

По его словам, все попытки сорвать референдум провалились, и процесс голосования уже никто не остановит. Также Сидякин подчеркнул, что участвующие в мероприятии жители региона выбирают не только свое будущее, но и будущее своих детей и внуков.

Одна из местных жительниц поделилась с представителями НМ ДНР своими мыслями о референдуме.

«У нас одна родина — Россия. И мы без нее никуда, и она без нас тоже», — сказала она.

По словам женщины, Россия гордится своим народом. Сама собеседница представителей ведомства отметила, что она сама восхищена россиянами.

«У нас в России президент — отличный человек. Он за народ болеет. И мы должны ему в этом помочь», — поделилась женщина.

По ее словам, сейчас все должны сплотиться.

Во время проведения референдумов в ЛНР, ДНР, а также в подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей в Подмосковье организовали места для голосования. Узнать свой избирательный участок можно по телефону 8-800-550-97-44.

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