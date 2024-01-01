Спецоперация 01 января 2024, 16:33 Первый день нового года Путин провел с участниками спецоперации Путин провел встречу с участниками спецоперации в Ново-Огареве 1 января

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В первый день 2024 года президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского, а затем провел еще одну встречу с бойцами СВО, представляющими разные виды войск. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Я исхожу из того, что мы с вами пообщаемся спокойно и вы мне расскажете, как идет ваша боевая работа. А я вас поздравляю с Новым годом. И рассчитываю, что вы передадите эти пожелания своим боевым товарищам», — сказал президент.

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По словам Путина, по характеру сегодняшняя встреча в Ново-Огареве если не семейная, то точно бытовая и дружеская. В связи с этим он пояснил, что награды военнослужащим вручат позже, поскольку этому должна соответствовать обстановка — она должна быть или торжественной, или боевой.

«Но в конце обеда вам вручат табельное личное оружие. И еще я думал, чтобы еще, чтобы не госнаграда, но можно было бы носить с собой. Придумал — президентский штандарт — значок, нашими мастерами в Ярославле сделан», — добавил глава государства.