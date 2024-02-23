Спецоперация 23 февраля 2024, 16:50 Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта Глава Ясиноватского округа Шевченко: жители Авдеевки начали получать паспорта РФ РИА «Новости»

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Российские паспорта начали выдавать в Авдеевке, которую недавно освободили ВС России. Об этом заявил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что несколько человек в Авдеевке уже получили российские паспорта. Шевченко поздравил жителей города с успешным оформлением и приложил к публикации фотографии граждан с новыми паспортами.

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«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем», — написал глава Ясиноватского округа.

Официальный представитель МВД Ирина Волк 22 февраля объявила о начале приема в Авдеевке документов для оформления российских паспортов. В город приехал мобильный паспортно-визовый сервис министерства, который получил 29 заявок от местных жителей.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что власти региона взяли шефство над Авдеевкой. Они помогут восстановить город, который стал частью Ясиноватского муниципального округа ДНР.