12 февраля 2023, 09:00
Первые западные танки на Украине могут приберечь для постановочных съемок
Аналитик Михайлов: первые западные танки не пустят в бой на Украине
Первые западные танки, которые направили на Украину, будут использовать не в реальных боях, а в постановочных съемках для поднятия боевого духа ВСУ. Таким мнением с Ura.ru поделился руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.
По его мнению, пробные партии приберегут до начала «серьезных поставок»
Реклама
«Эти пробные партии <…> нужны для видеосюжетов о победах украинской армии. У них очень сложная ситуация на фронте. Им необходимо как-то приободрять своих военнослужащих, наемников и население», — рассудил Михайлов.
Реклама
Он добавил, что ожидания от западной техники завышены, поскольку она не приспособлена к боевым условиям Украины: ее климатическим условиям, дорогам, логистике. Стране нужно гораздо больше танков и боеприпасов, чтобы это могло повлиять на исход боевых действий. Аналитик напомнил, что в последние два-три десятилетия танки Европы и Сша «практически не воевали», в то же время Россия имеет самые мощные в мире противотанковые вооружения и за 11 месяцев спецоперации поразила почти четыре тысячи танков противника.
ВСУ
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама