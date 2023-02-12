Спецоперация 12 февраля 2023, 09:00 Первые западные танки на Украине могут приберечь для постановочных съемок Аналитик Михайлов: первые западные танки не пустят в бой на Украине Сайт президента Украины

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Первые западные танки, которые направили на Украину, будут использовать не в реальных боях, а в постановочных съемках для поднятия боевого духа ВСУ. Таким мнением с Ura.ru поделился руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

По его мнению, пробные партии приберегут до начала «серьезных поставок»

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«Эти пробные партии <…> нужны для видеосюжетов о победах украинской армии. У них очень сложная ситуация на фронте. Им необходимо как-то приободрять своих военнослужащих, наемников и население», — рассудил Михайлов.

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Он добавил, что ожидания от западной техники завышены, поскольку она не приспособлена к боевым условиям Украины: ее климатическим условиям, дорогам, логистике. Стране нужно гораздо больше танков и боеприпасов, чтобы это могло повлиять на исход боевых действий. Аналитик напомнил, что в последние два-три десятилетия танки Европы и Сша «практически не воевали», в то же время Россия имеет самые мощные в мире противотанковые вооружения и за 11 месяцев спецоперации поразила почти четыре тысячи танков противника.