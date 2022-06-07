Первые российские паспорта выдадут в Запорожской области в День России

Жители Запорожской области получат первые российские паспорта в День России — 12 июня. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Мы планируем на 12 число, на день России <…> выдавать первые сами по себе корочки — самые простые паспорта», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, за последние шесть дней специалисты паспортных центров приняли порядка 200 пакетов документов на российское гражданство. Всего жители области подали более двух тысяч заявок.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях Украины. Как заявил заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов, местным жителям не придется ездить в Мелитополь для подачи заявления. Российский паспорт можно будет получить по месту жительства. Центры выдачи документов откроют в Бердянске, Энергодаре и других городах региона.

Приазовская часть Запорожской области и Херсонская область полностью перешли под контроль российских войск. При этом военные РФ продолжают освобождать территории от украинских националистов.