Первые российские паспорта получили жители Новой Каховки

Жители Новой Каховки, подавшие заявки на получение российского гражданства, получили первые паспорта РФ. Об этом ТАСС сообщил представитель городской военно-гражданской администрации.

Всего российский паспорт получили первые 10 местных жителей, написала газета «Известия».

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал распоряжение, согласно которому для жителей Херсонской и Запорожской областей действует упрощенный порядок гражданства РФ.

Начиная с 11 июня первые жители регионов получили российские паспорта. Торжественную процедуру приурочили ко Дню России, который празднуется 12 июня.

Позднее глава государства подписал указ, распространивший упрощенное получение российского гражданства на всех жителей Украины.