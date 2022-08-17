Первые новостройки в Мариуполе сдадут в сентябре

Мастер-план восстановления Мариуполя рассчитан на три года. Однако первые новостройки сдадут в ближайшем сентябре, а к концу 2022 года построят почти 130 тысяч квадратных метров жилья, сообщил ТАСС вице-премьер ДНР Евгений Солнцев.

По его словам, 12 августа заработала комиссия по приему заявлений на компенсационные выплаты жителям Мариуполя за утерянное или поврежденное имущество. Порядок предоставления квартир пока обсуждают.

«В сентябре будут сданы первые жилые дома. Всего до конца года мы планируем построить 129 тысяч квадратных метров жилья», — сказал Евгений Солнцев.

Сертификаты на покупку жилья в ДНР начнут выдавать после того, как решат организационные вопросы. Министерство социальной политики создаст свои отделы в Мариуполе, Волновахе и других населенных пунктах. Вице-премьер рассчитывает, что это удастся сделать до конца августа.

Кроме того, жители ДНР получат специальные выплаты. Например, по 100 тысяч рублей в качестве подъемных за утрату имущества первой необходимости: стола, стула, дивана, кровати, плиты и других вещей. На ремонт жилья выплатят по шесть тысяч рублей за квадратный метр, если хозяин сам решит его восстанавливать, или выдадут стройматериалы.

Тем, кто потерял жилье, переведут по 35 тысяч рублей за квадратный метр. Эти деньги можно будет потратить только на покупку вторичного жилья в пределах ДНР. Евгений Солнцев сообщил, что списки получателей уже начали составлять.

В общей сложности мастер-план восстановления Мариуполя рассчитан на три года.