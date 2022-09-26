Мобилизация в Новосибирске: как пройдет переподготовка бойцов | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber Первые мобилизованные запасники в Сибири отправились на переподготовку Первые подлежащие частичной мобилизации сибиряки отправились на переподготовку

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Первые призванные по частичной мобилизации бойцы из Сибири отправились на переподготовку. Перед отъездом для них провели инструктаж в военкоматах Новосибирска, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Перед отправкой на переподготовку по военно-учетным специальностям россиянам в запасе провели инструктаж, объяснили, куда именно они поедут и сколько продлится обучение. Военный комиссар по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска Александр Слинкин объяснил, что главная задача — укомплектовать соединения и части, которые в этом нуждаются.

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«Очень много добровольцев. Думал, в первые дни все пройдет. Нет, на сегодняшний день люди идут с огромным желанием, причем не только по повесткам, но и самостоятельно, в том числе уже с вещами», — рассказал он.

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В учебной части бойцов зарегистрировали и выдали форму. Они пройдут боевую подготовку и отправятся на пополнение воинских частей и подразделений.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. За призванными военнослужащими сохранятся их рабочие места, а срок службы засчитают в страховой стаж.

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