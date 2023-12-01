Спецоперация 01 декабря 2023, 13:16 Первую украинскую танкистку ликвидировали в зоне СВО РГ: в зоне СВО погибла первая женщина-танкист ВСУ Стойко Starostenko/Xinhua/globallookpress

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Первая женщина-танкист ВСУ Инна Стойко погибла в зоне СВО. Об этом сообщила «Российская газета».

Стойко служила старшим водителем в 3-й отдельной танковой бригаде, ей было 38 лет. Подробностей ликвидации издание не публиковало.

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3-ю отдельную танковую бригаду ВСУ сформировали в 2016 году. Подразделение в составе Сухопутных войск принимало участие в боях в Изюме и Барвенкове.

Ранее военные российской группировки войск «Запад» ликвидировали на Южно-Донецком направлении иностранных наемников, которые вели бои в составе ВСУ. Мотострелки ВС России отразили под Угледаром четыре атаки украинской армии.

По «данным радиоперехвата и объективного контроля», в атакующие украинские подразделения входили несколько иностранных наемников. Российские войска уничтожили три пикапа, в которых находились бойцы ВСУ. Российские бойцы задействовали артиллерию и вышли из боя без потерь. Для корректировки огня войска использовали беспилотник.