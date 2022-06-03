Первое вышедшее с освобожденного Мариуполя судно прибыло в Ростовскую область

Судно типа «Славутич», первым вышедшее из освобожденного Мариуполя, прибыло к порту Ростова-на-Дону. Об этом ТАСС рассказал источник в пресс-службе ОАО «Ростовский порт».

«Судно в Ростове, стоит на рейде», — сообщил собеседник агентства.

Морской грузовой транспорт, который первым вышел из Мариуполя после освобождения, доставил бухты листового металла. Общий вес партии не уточняется. Судно вышло из порта Мариуполя 31 мая, а его погрузку начали 28 мая.

Перед этим начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что акватория порта полностью разминирована. Эти его слова опубликовали «Известия».

«В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда», — сказал Мизинцев.

Также 26 мая генерал-майор сообщил об открытии морского гуманитарного коридора в Азовском море.