08 сентября 2023, 17:09
Первая партия датских танков Leopard прибыла на Украину
Минобороны Дании: на Украину прибыли первые 10 танков Leopard
Министерство обороны Дании подтвердило доставку первых 10 танков Leopard на Украину. Об этом сообщил ТАСС.
В заявлении оборонного ведомства говорится, что теперь боевые машины могут быть задействованы в контрнаступлении. Датские танковые инструкторы совместно с военными из Германии обучают украинские экипажи, добавили в ведомстве.
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ВСУ уже применяли танки Leopard в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня. В Министерстве обороны России неоднократно заявляли об уничтожении боевых машин такого типа. Всего с начала наступления Вооруженные силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.
Председатель немецкого военно-политического общества Ральф Тиле назвал «металлоломом» старые танки Leopard 1, которые западные страны отправляют киевскому режиму.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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