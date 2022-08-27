Первая пара сыграла свадьбу после освобождения Мариуполя

В Мариуполе провели первую регистрацию брака после освобождения города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, передал ТАСС.

«Городским отделом ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Минюста ДНР зарегистрирован первый брак. Государственная регистрация брака состоялась в выездном формате», — говорится в сообщении.

Сообщается, что скоро брачующиеся смогут зарегистрировать брак в зале торжественных церемоний Мариупольского отдела ЗАГС. Заявления на регистрацию брака продолжают принимать.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР, ЛНР и Украины, вынужденно покинувшие родину, будут получать соцвыплаты в России — ежемесячную пенсию в размере 10 тысяч рублей. Инвалидам I группы, детям-инвалидам и пенсионерам старше 80 лет будут доплачивать еще по три тысячи рублей. Финансовую поддержку будут оказывать власти регионов до 31 декабря 2022 года.