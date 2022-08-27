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    27 августа 2022, 18:16

    Первая пара сыграла свадьбу после освобождения Мариуполя

    Министерства юстиции ДНР: ЗАГС в Мариуполе провел первую регистрацию брака после освобождения города

    Глеб Гладков

    В Мариуполе провели первую регистрацию брака после освобождения города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, передал ТАСС.

    Первая пара сыграла свадьбу после освобождения Мариуполя

    «Городским отделом ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Минюста ДНР зарегистрирован первый брак. Государственная регистрация брака состоялась в выездном формате», — говорится в сообщении.

    Сообщается, что скоро брачующиеся смогут зарегистрировать брак в зале торжественных церемоний Мариупольского отдела ЗАГС. Заявления на регистрацию брака продолжают принимать.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР, ЛНР и Украины, вынужденно покинувшие родину, будут получать соцвыплаты в России — ежемесячную пенсию в размере 10 тысяч рублей. Инвалидам I группы, детям-инвалидам и пенсионерам старше 80 лет будут доплачивать еще по три тысячи рублей. Финансовую поддержку будут оказывать власти регионов до 31 декабря 2022 года.